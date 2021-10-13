نورالدين مضيان

رئيس الفريق الاستقلالي: نسبة المشاركة بالانتخابات تؤكد مدى تشبت أبناء الصحراء بمغربيتهم

2021-10-13 / 12:49 مساءً
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هبة بريس - الرباط

عبر رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، عن اعتزاز حزبه بوحدة صف الأمة وصمودها في دفاعها المستميت عن قضيتنا الأولى، والمتمثلة في قضية وحدتنا الترابية المقدسة.

وأكد مضيان في كلمته بجلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، يومه الأربعاء، أن معركة الدفاع عن قضية الصحراء المغربية معركة لا هوادة فيها، سواء تعلق الأمر بجهاتنا الجنوبية التي أضحت تنعم بمقومات تنمية مستدامة، على كل الأصعدة، والتي توجتها المشاركة الفاعلة والمكثفة لأهلنا من ساكنة الصحراء المغربية، سواء في دينامية البناء والتنمية الوطنية، أو في تدبير الشؤون السياسية والتمثيلية المحلية، وهو ما أصبح محط إشادة من المجتمع الدولي والحقوقي.

وشدد رئيس الفريق التجمعي، على أن نسبة التصويت الكبيرة والمشاركة المكثفة لساكنة الأقاليم في الاستحقاقات الأخيرة، تؤكد مدى تشبت أبناء الصحراء المغربية بمغربيتهم، وحرصهم على تمسكهم بالوحدة الترابية، الأمر الذي يقتضي من الحكومة تعزيز هذا الاستحقاق بتوطيد البناء الاقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعي، حتى تصبح هذه الأقاليم قطبا تنمويا حقيقيا وشريكا أساسيا للدولة.

و فيما يتعلق أيضا بمدينتي سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين والجزر الجعفرية، يضيف مضيان، نؤكد أن منطق التعايش والتعاون الذي يربطنا مع جارتنا الشمالية إسبانيا تاريخيا وجغرافيا، لا يمكن أن يكون على حساب الانتقاص من سيادتنا ووحدتنا الترابية، كما نعبر عن اعتزازنا بالتطورات الايجابية الأخيرة بالتي عرفتها قضية وحدتنا الترابية على مستوى الأمم المتحدة، وهذا ما يتطلب من الحكومة القيام بالتحركات اللازمة من أجل تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن قضاياه الحيوية، والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل خاصة بعد تعيين ممثل شخصي جديد للأمين العام مكلف بقضية الصحراء المغربية. وفق قوله

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