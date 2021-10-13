الاتحاد الدستوري يطرد ادريس الراضي من الحزب

2021-10-13 / 11:48 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بأغلبية أعضائه خصص لتقييم العملية الانتخابية في محطة 8 شتنبر ، والتنويه بما حققه مترشحو الحزب من نتائج مشرفة ومابذلوه من مجهودات ساهمت في إنجاح هذه المحطة الحاسمة في تقوية المسلسل الديمقراطي بالبلاد .

وحسب بلاغ للحزب، فقد اطلع أعضاء المكتب السياسي على التقرير الذي قدمته اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب والمتعلق بالخروقات والتصرفات التي قام بها عضو المكتب السياسي إدريس الراضي في هذه الفترة الحاسمة من مسار الحزب، مشيرا الى أن هذه التصرفات التي خلفت استياءا كبيرا لدى مناضلي الحزب ، لما كانت تحمله من تشكيك ممنهج في شرعية ومصداقية الحزب .

وتطبيقا لمقتضيات المادة 51 من النظام الأساسي للحزب؛ يضيف ذات البلاغ، فان اعضاء المكتب السياسي قرروا وبالأغلبية المطلقة المصادقة، على تقرير اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، بتأييد قرار الطرد النهائي في حق ادريس الراضي من الحزب ومن جميع اجهزته وهياكله، نظرا لما صدر منه من اخلالات وتصرفات خطيرة ولا مسؤولة أساءت للحزب ولمناضليه.

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