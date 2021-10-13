محمد أوجار

بعثة الأمم المتحدة ترحب بتمديد بعثة “أوجار” لتقصي الحقائق في ليبيا

2021-10-13 / 11:13 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

رحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتمديد ولاية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا، التي يرأسها محمد أوجار، لمدة تسعة أشهر إلى جانب تقديم تقريرها إلى المجلس في دورته الخمسين.

وعبرت البعثة، في منشور لها على تويتر، عن دعمها لعمل ونتائج بعثة تقصي الحقائق كلياً، قائلةً إنه أمر بالغ الأهمية لدعم مطالب الليبيين بالحقيقة والعدالة والمساءلة.

ودعت البعثة جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الدول الأعضاء، لدعم ولايتها من خلال توفير المعلومات وأي دليل على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

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تعليق واحد

  1. السيد اوجار من افضل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة العدل
    رغم قصر مدة ولايته قد ترك بصمات جد قوية لم تشهد مثلها من قبل
    نشكرك كثيرا على صدق عدالتك

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