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اعتقال رئيس جماعة بتارودانت إرتبط إسمه بملف 8 طن من المخدرات

2021-10-13 / 10:29 صباحًا
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

أسفرت التحقيقات الجارية في قضية حجز 8 أطنان من المخدرات بضيعة فلاحية بهوارة قبل أسبوعين ، الى إعتقال رئيس جماعة ترابية بتارودانت، يوم أمس الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري .

ووفق معلومات حصلت عليها الجريدة ، فقد أمر قاضي التحقيق بابتدائية تارودانت إيداع رئيس الجماعة المنتخب حديثا، السجن الفلاحي بتارودانت.

وتمت عملية الاعتقال بعد الاستماع الى المعني بالامر في قضية تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات، والتي بلغ عدد الموقوفين على ذمة التحقيق بخصوصها 11 شخصا.

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