الصورة تعبيرية

موديرنا: “لن نعطي سر وصفتنا لأحد”

2021-10-13 / 10:24 صباحًا
1
هبة بريس - وكالات

قررت شركة “مودرنا” الأميركية التي تنتج لقاحا مضادا لفيروس كورونا عدم مشاركة وصفتها لصناعة منتجها مع أحد.

وقال رئيس الشركة نوبار أفيان لوكالة “أسوشيتد برس”، إن “مودرنا ليس عليها إعطاء وصفتها لأحد”، لكنه أكد أنها “ستساعد العالم بزيادة إنتاج جرعات اللقاح”.

وقال إفيان إن “الشركة درست أي الخيارين أفضل، مشاركة تكنولوجيا تصنيع اللقاح أم التوسع في الإنتاج، ورأينا أن الثاني هو الأفضل”، مشيرا إلى أن “مودرنا” يمكنها أن تقدم مليارات الجرعات الإضافية عام 2022.

وأضاف: “في غضون الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة، ستكون الطريقة الأفضل أن نصنعها”، ورد على مناشدات منظمة الصحة العالمية قائلا إن المنظمة “تفترض أننا لا نستطيع إنتاج كميات كافية، لكننا في الحقيقة نعلم أننا نستطيع”.

وأضاف المسؤول الأبرز في الشركة، أن “مودرنا تحولت من صفر إلى مليار جرعة في أقل من عام. نعتقد أننا سنكون قادرين على الانتقال من مليار إلى 3 مليارات خلال عام 2022”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تنسيقية جزائرية: النظام فضّل “القمع الشامل” على الإنصات لمطالب الشعب

تنسيقية جزائرية: النظام فضّل “القمع الشامل” على الإنصات لمطالب…

2021-10-13 / 9:57 صباحًا
Photo of محكمة جزائرية تقضي بسجن وزير العدل السابق وشقيق بوتفليقة

محكمة جزائرية تقضي بسجن وزير العدل السابق وشقيق بوتفليقة

2021-10-12 / 10:17 مساءً
Photo of القطار يقتل مهاجرين جزائريين في فرنسا

القطار يقتل مهاجرين جزائريين في فرنسا

2021-10-12 / 7:52 مساءً
Photo of الجامعة العربية تستنكر ما فعله رئيس الفيفا في إسرائيل

الجامعة العربية تستنكر ما فعله رئيس الفيفا في إسرائيل

2021-10-12 / 6:41 مساءً
Photo of ألمانيا تلغي مجانية الاختبارات السريعة للكشف عن كورونا

ألمانيا تلغي مجانية الاختبارات السريعة للكشف عن كورونا

2021-10-12 / 1:32 مساءً
Photo of الكويت تفتح الباب أمام النساء للالتحاق بالخدمة العسكرية

الكويت تفتح الباب أمام النساء للالتحاق بالخدمة العسكرية

2021-10-12 / 12:13 مساءً
Photo of “سنطعّمهم وهم نائمون”.. رئيس الفلبين يتوعد رافضي لقاح كورونا

“سنطعّمهم وهم نائمون”.. رئيس الفلبين يتوعد رافضي لقاح كورونا

2021-10-12 / 10:39 صباحًا
Photo of الشرطة الأوروبية تنهي عملية احتيال إلكتروني واسعة

الشرطة الأوروبية تنهي عملية احتيال إلكتروني واسعة

2021-10-11 / 9:02 مساءً
Photo of الشرطة الألمانية توقف نحو 400 مهاجر على الحدود مع بولندا

الشرطة الألمانية توقف نحو 400 مهاجر على الحدود مع…

2021-10-11 / 8:20 مساءً
Photo of مدينة ألمانية تسمح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت

مدينة ألمانية تسمح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت

2021-10-11 / 6:50 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق