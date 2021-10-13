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بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.. بريطانيا تستقبل أول سفينة شحن قادمة من المغرب

2021-10-13 / 9:19 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

في ظل الرغبة القوية بين المغرب و بريطانيا لتعزيز قيمة المبادلات التجارية بين البلدين خاصة بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، تم الشروع رسميا في تصدير المنتوجات المغربية لبريطانيا بحر هذا الأسبوع.

و استقبلت بريطانيا أمس أولى السفن التجارية القادمة من المغرب و المحملة بكميات كبيرة من الخضر و الفواكه التي تحمل عبارة “مايد إن موروكو”.

و حسب الصحافة البريطانية، فقد وصلت سفينة الشحن المغربية لميناء بول بعد أن قطعت مسارا بحريا مباشرا استغرق قرابة الثلاثة أيام و هو رقم أقل بكثير مما كان عليه الأمر في السابق حين كانت بريطانيا تابعة للاتحاد الأوروبي حيث كان الطريق البحري يقتضي انتظار 6 أيام قبل الوصول للوجهة ذاتها.

و سيسمح الخط البحري الجديد و المباشر بين المغرب و بريطانيا برفع قيمة الصادرات و الواردات بين البلدين، حيث تعول بريطانيا بشكل كبير على استيراد المنتوجات المغربية خاصة الفلاحية منها.

كما سيساهم هذا الخط التجاري في تسريع مشروع طاقي ضخم سيرى النور مستقبلا و سيسمح بتصدير الطاقة النظيفة من المغرب لبريطانيا، فضلا على استفادة بريطانيا من خلال نفس الخط البحري المباشر من صادرات إفريقيا عبر المغرب.

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