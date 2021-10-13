بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.. بريطانيا تستقبل أول سفينة شحن قادمة من المغرب
في ظل الرغبة القوية بين المغرب و بريطانيا لتعزيز قيمة المبادلات التجارية بين البلدين خاصة بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، تم الشروع رسميا في تصدير المنتوجات المغربية لبريطانيا بحر هذا الأسبوع.
و استقبلت بريطانيا أمس أولى السفن التجارية القادمة من المغرب و المحملة بكميات كبيرة من الخضر و الفواكه التي تحمل عبارة “مايد إن موروكو”.
و حسب الصحافة البريطانية، فقد وصلت سفينة الشحن المغربية لميناء بول بعد أن قطعت مسارا بحريا مباشرا استغرق قرابة الثلاثة أيام و هو رقم أقل بكثير مما كان عليه الأمر في السابق حين كانت بريطانيا تابعة للاتحاد الأوروبي حيث كان الطريق البحري يقتضي انتظار 6 أيام قبل الوصول للوجهة ذاتها.
و سيسمح الخط البحري الجديد و المباشر بين المغرب و بريطانيا برفع قيمة الصادرات و الواردات بين البلدين، حيث تعول بريطانيا بشكل كبير على استيراد المنتوجات المغربية خاصة الفلاحية منها.
كما سيساهم هذا الخط التجاري في تسريع مشروع طاقي ضخم سيرى النور مستقبلا و سيسمح بتصدير الطاقة النظيفة من المغرب لبريطانيا، فضلا على استفادة بريطانيا من خلال نفس الخط البحري المباشر من صادرات إفريقيا عبر المغرب.
19 تعليقات
إنها بشرى سارة لتبادل فيما بينهما المنتوجات المغربية…..
على الأقل يعوض شيئا ما ماخلفته الحكومة السابقة من تدهور الوضع الاقتصادي بالمغرب.
بشرة خير بدأت تظهر في هذه الحكومة الجديدة الحمدلله المغرب سيسترجع ما ضاع منه وما خلفته الجائحة التي اجتاحت العالم بأكمله….
لا شماتة ولكن الجزائر هذا هو الرد على فسخ العلاقات الدبلوماسية بين المغرب .. والحمدلله كما يقال المثل المغربي المشهور (الله مايشد باب حتى يفتح بيبان) والفعل الله فتح على المغرب باب الخير..
إن الله يمهل ولا يهمل والحمدلله على أن المغرب استطاع ان يظهر للعالم مدى قدرته على إنشاء المسار للتجاوز الاختناقات المرورية الدولية …..فالف مبروك للمغرب….
المستفيد من هذه العلاقات الدبلوماسية هو المغرب وعرف كيف يدخل باب بريطانيا العظمى بهذه الصفقة التجارية فيما بينهما.
نتمنى لهما ان تدوم هذه العلاقات الدبلوماسية وتستمر .
من هذآ الجانب الاقتصادي بالمغرب أعتقد أن المغرب سيستطيع حل الأزمة الاقتصادية وباذن الله سيصبح المغرب افضل بكثير من السابق.
كل هذا بقدرة وطاقة ونزاهة وشفافية ومصداقية التي يعرفها المغرب بين البلدين وهذا ما جعل بريطانيا العظمى تستقبل هذه الصفقة التجارية والحمدلله.
نتمنى ان تتطور العلاقة بينهما .فتكون علاقة تجارية ولما لا سياحية وسياسية واجتماعية.
الحمدلله لدينا ملك عظيم نصره الله دائما حريص على مصلحة الشعب المغربي ملك له رؤية دبلوماسية واستشرافية ومصداقية ……
بالتوفيق للجميع يآرب .عاش الملك والشعب المغربي العظيم.
الحمدلله على بلدنا الحبيب وملكنا العظيم .وعلى خيرات البلاد ونعمها وموقعها الجغرافي الاستراتجي… هذه نعم من نعام الله .
ربما ستسهل على المغرب حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لبناء مغرب أفضل بكثير من السابق بإذن الله تعالى.
هذه العلاقة بين المغرب وبريطانيا ستساعد على الحد من البطالة وتوفير اليد العاملة المغربية.
مثل هذه الدول الأوروبية يجب على المغرب بتقوية علاقته معها….
ربما هناك اشياء لا نعرفها بصراحة من وراء هذه الصفقة التجارية …
تعرف الأسواق المغربية ارتفاع ساروخي في الخضر والفواكه والأن تتم بتصديرها .والفقير محتاج للمساعدة .والفاهم يفهم…..
من الان فصاعدا سيعرف المغرب ارتفاع في الخضر والفواكه لانها ستصدر الى بريطانيا.اذا كنت تشتري البطاطس ب5دراهم الأن ستصبحب8دراهم او اكثر وانتظروا هههههههههههه