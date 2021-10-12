فوز كبير أمام غينيا يقود أسود الأطلس إلى الدور الحاسم من تصفيات المونديال

2021-10-12 / 10:32 مساءً
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هبة بريس _ رياضة

تأهل المنتخب الوطني بشكل رسمي إلى الدور الحاسم من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، عقب فوزه على غينيا بأربعة أهداف لهدف، مساء اليوم الثلاثاء بملعب مولاي عبد الله بالرباط، لحساب مؤجل الجولة الثانية من مرحلة مجموعات التصفيات.

وافتتح اللاعب أيوب الكعبي التسجيل للمنتخب الوطني في الدقيقة 21، وأدرك اللاعب مامادو كان التعادل لغينيا في الدقيقة 31، وأعاد سليم أملاح المنتخب الوطني للمقدمة في الدقيقة 42، ثم أضاف نفس اللاعب الهدف الثالث في الدقيقة 65، ووقع البديل سفيان بوفال الهدف الرابع في الدقيقة 89.

ورفع المنتخب الوطني بهذا الفوز رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة التاسعة، ليضمن بذلك تأهله بشكل رسمي إلى مرحلة السد المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ودخل المنتخب الوطني المغربي المباراة ببعض التغييرات، حيث غير وحيد حاليلوزيتش نهجه التكتيكي بالاعتماد على الثلاثي سفيان شاكلة ورومان سايس ونايف أكرد في محور الدفاع وبجانبهما الظهيرين أشرف حكيمي وسفيان الكرواني.

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