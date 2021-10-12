محكمة جزائرية تقضي بسجن وزير العدل السابق وشقيق بوتفليقة

هبة بريس _ متابعة

أصدرت محكمة جزائرية حكما يقضي بسجن وزير العدل السابق الطيب لوح، لمدة 6 سنوات سجنا نافذا يتعلق باستغلال النفوذ ومنع تنفيذ حكم قضائي بطلب من شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وصدر حكم آخر بالسجن عامين ضد السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

واستكملت محكمة الجنايات بالدار البيضاء، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، جلسة المحاكمة الخاصة بوزير العدل السابق الطيب لوح ومتهمين آخرين في قضية التحريض على التحيز وعرقلة العدالة إضافة إلى التزوير في محررات رسمية، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن محاموا شقيق بوتفليقة أكدو أن وزير العدل السابق لم يتلق أي تعليمات من شقيق بوتفليقة من أجل إلغاء أوامر القبض على وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل.

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