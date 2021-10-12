يقودها مغربي ..اسبانيا تفكك شبكة اجرامية حاولت تهريب شحنة كوكاكيين انطلاقا من فنزويلا

هبة بريس

تمكنت الشرطة الاسبانية بتنسيق مع نظيرتها البرتغالية من اعتراض قارب صيد فنزويلي في المحيط الأطلسي وعلى متنه 4248 كيلوغرامًا من الكوكايين.

وبحسب وسائل اعلام اسبانية فان العملية مكنت من توقيف 20 شخصا متورطين في عملية تهريب حمية ضخمة من الكوكاكيين الى اسبانيا .

وكان التحقيق بخصوص هذه القضية قد بدأ السنة الماضية عندما تم تعقب رجل يحمل الجنسية الاسبانية ومن أصول مغربية يعتقد أنه زعيم منظمة إجرامية، متورطة في تهريب الكوكايين عبر القوارب إلى أوروبا.

وأسفرت العملية البحرية عن اعتقال ثمانية فنزويليين وحجز 177 بالة من الكوكايين مجموعه وزنها 4248 كيلوغراماً، كما تم اعتقال اثني عشر شخصًا آخر في فنزويلا

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0