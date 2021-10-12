سعد الدين العثماني

الأمانة العامة للبيجيدي تعلن موعد المؤتمر الاستثنائي لانتخاب خليفة العثماني

2021-10-12 / 8:33 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن موعد عقد الدورة الاستثنائية للمؤتمر الوطني للحزب، وذلك لاختيار خليفة سعد الدين العثماني على رأس الأمانة العامة للمصباح.

ووفقا لبلاغ للأمانة العامة لحزب المصباح، فقد تقرر عقد الدورة الاستثنائية للمؤتمر الوطني للحزب، يوم السبت 30 أكتوبر الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقر المجمع الوطني مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة.

ودعت الأمانة العامة أعضاء المؤتمر الوطني الاستثنائي كما تم حصر أسمائهم وفق مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي والمساطر والمذكرات ذات الصلة، لحضور المؤتمر والمشاركة في أشغاله التي ستنظم بطريقة حضورية بالمقرات الجهوية أو الإقليمية للحزب أو الفضاءات العمومية التي حددتها الكتابات الجهوية والإقليمية للحزب.

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