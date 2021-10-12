إدارية الرباط تطيح برئيس جماعة وزان ومكتبه المسير

اس بويعقوبي _ هبة بريس

قررت المحكمة الإدارية بالرباط، الغاء العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 22/9/2021 الخاصة بانتخاب رئيس جماعة وزان “محمد الهلاوي” و مكتبه المسير مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وجاء قرار ادارية الرباط بالغاء انتخاب الهلاوي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بعد طعنين تقدما بهما مستشارين جماعيين عن حزب الاستقلال العدالة والتنمية بدعوى عدم توصل بعض المستشارين بدعوة من طرف السلطة المحلية لحضور جلسة انتخاب الرئيس ومكتبه المسير.

وكان الهلاوي قد انتخب في ال22 من شهر شتنبر الماضي رئيسا لجماعة وزان بعدما حصل على 16 صوتا مقابل 10 اصوات لمنافسه عن حزب الأصالة والمعاصرة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1