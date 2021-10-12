خلال مباريات المونديال.. “فيفا” يبشر بخطوة تقنية “غير مسبوقة”

2021-10-12 / 7:26 مساءً
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هبة بريس _ رياضة

ربما يشهد مونديال كرة القدم في قطر تطورا تقنيا، غير مسبوق، بشأن احتساب حالات التسلل، بحسب ما أشار مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أرسين فينغر، الثلاثاء.

ويتعلق التطور الجديد بالكشف عن حالات التسلل “بطريقة آلية” عام 2022، وتحديداً أثناء مونديال قطر، وفق ما أعلن المدير الفني السابق، الذي أكد أن هناك “فرصة جيدة” لتحقيق ذلك، من دون الإعلان عن الأساليب المستخدمة في التكنولوجيا الجديدة.

وتابع فينغر، خلال مؤتمر صحفي في باريس، قبيل انعقاد ندوات مخصصة للتحكيم تبدأ اعتباراً من 20 الشهر الحالي: “إنني محتفظ بالسرية، لكنها ستكون التطورات التالية في التحكيم”، وفق “فرانس برس”.

وأكد أن مساعي فيفا “تقضي” بإيجاد أسرع الحلول للمواقف الخلافية عبر استخدام التكنولوجيا، علماً ان بعض القرارات الخلافية بشأن حالات التسلل تتخذ في بعض الأحيان باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد “في ايه آر”.

وكان فيفا أعلن في يونيو 2020 أنه يدرس قرار تبديل التحكيم بحالات التسلل عن طريق “تطوير تقنية شبه آلية للإشارة إلى التسلل، من أجل تزويد +في ايه آر+ بمعلومات إضافية من شأنها تبسيط عملية اتخاذ القرار وتطوير تحليل الصور”.

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