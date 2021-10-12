شرطة مطار البيضاء تعتقل فرنسيا مطلوبا لقضاء البنين

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، من توقيف مواطن فرنسي يبلغ من العمر 65 سنة، والذي كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية بدولة البنين في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في مخدر الكوكايين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف هذا المواطن الأجنبي المبحوث عنه قد جاء في سياق تدعيم إجراءات المراقبة الأمنية بالمعابر الحدودية الوطنية، وكذا في إطار تعزيز علاقات التعاون الأمني الدولي لرصد وتوقيف المتورطين في مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

وأضاف المصدر ذاته أنه حسب المعلومات المتوفرة في الأمر الدولي بإلقاء القبض، فإن المواطن الفرنسي الموقوف يشتبه في ارتباطه بقضية حجز 145 كيلوغرام من مخدر الكوكايين من طرف السلطات الأمنية لدولة البنين، بعدما تم ضبطها في ماي المنصرم في حاوية قادمة من أحد الموانئ بأمريكا اللاتينية.

وخلص إلى أنه قد تم اخضاع المشتبه فيه لإجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني بالرباط (مكتب أنتربول) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار نظيره بدولة البنين بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

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