الجامعة العربية تستنكر ما فعله رئيس الفيفا في إسرائيل

هبة بريس _ متابعة

استنكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية مشاركة جياني إنفاتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، في افتتاح ما يدعى “متحف التسامح”، لدى زيارته لإسرائيل أمس.

وقال المصدر إن هذا المتحف مقامٌ قسرا على مقبرة مأمن الله الإسلامية الأثرية في القدس، التي يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر

وأكد المصدر أن مشاركة رئيس الفيفا في هذه الفعالية تخالف مبادئ النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وتُعد تسييساً غير مقبول له، كما أنها تُعبر عن انحياز صارخ لدول الاحتلال على حساب الفلسطينيين، وفقا لقوله.

وكان إنفانتينو وصل إلى إسرائيل لأول مرة منذ توليه منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على متن طائرة خاصة من قطر توقفت في مدينة العقبة الأردنية، لزيارة عمل عقد خلالها جلسات مع إدارة اتحاد الكرة الإسرائيلي وتفقد مقر المنتخبات في كيبوتس شفاييم.

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