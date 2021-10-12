28 قتيلا و 2406 جريحا .. حصيلة حرب الطرق بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 28 شخصا مصرعهم، وأصيب 2406 آخرون بجروح، إصابات 88 منهم بليغة، في 1826 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من الرابع من أكتوبر الجاري إلى العاشر منه.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 37 ألفا و995 مخالفة، وإنجاز 6696 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألفا و299 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و683 ألفا و225 درهما، في ما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4111 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6696 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 217 مركبة.

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