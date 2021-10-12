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نبيلة منيب

“الاشتراكي الموحد” يطرد 14 عضوا من الحزب

2021-10-12 / 5:06 مساءً
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هبة بريس - الرباط

طرد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، 14 شخصا من أعضائه، المنتخبين بـ6 مجالس جماعية خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.

وحسب بلاغ للحزب، فقد تقرر طرد الأعضاء المذكورين، بسبب عدم التزامهم بموقف الحزب المتعلق بالتحالفات داخل المجالس المنتخبة.

وأضاف ذات البلاغ، أن قرار الطرد تعلق بمنتخبين في كل من مجالس، صفرو، بوعرفة، أزيلال، حسيمة، صميعة نواحي تازة، وسيدي بليوط بالدار البيضاء، والذين لم يلتزموا بتعميم بلاغ المكتب السياسي، الخاص بالتحالفات داخل المجالس المنتخبة والذي يؤكد على رفض الحزب، التحالف مع “الفاسدين والأحزاب الإدارية وستتم مراسلة كل المعنيين برسائل خاصة، وسيبقى القرار مفتوحا بالنسبة لحالات أخرى”.

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