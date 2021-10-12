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سفير هنغاريا بالرباط: المغرب بلد رائد ونموذج في مجال التحول الطاقي

2021-10-12 / 4:18 مساءً
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هبة بريس

أكد سفير جمهورية هنغاريا بالرباط، ميكلوس تروملر، اليوم الثلاثاء بسلا، أن المغرب بلد رائد في مجال التحول الطاقي ونموذج يحتذى به، بفعل الإرادة الملكية القوية التي تتوجت بتنظيمه للمؤتمر العالمي للمناخ “كوب-22”.

وأوضح تروملر، خلال يوم تحسيسي نظمته السفارة الهنغارية، بمركز الإدماج والمساعدة بالتشغيل بسلا حول أهمية تدوير وتثمين النفايات المنزلية للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، أن زيارة هذا المركز تروم تحسيس الأجيال الصاعدة والأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة بأهمية الاستفادة من النفايات وتدويرها، وشرح الطرق التي تمر منها هاته العملية.

وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش اللقاء المنظم تحضيراً للمنتدى العالمي للتنمية المستدامة “كوكب بودابست 2021” المرتقب انعقاده نهاية نونبر المقبل بالعاصمة الهنغارية بودابست وبشراكة مع ولاية الرباط سلا القنيطرة وتعاونية التوافق ومركز الإدماج والمساعدة بالتشغيل، أن السفارة تتوفر على برامج أخرى بمدن مراكش وتمارة تدخل في الإطار ذاته.

وفي معرض الحديث عن العلاقات الثنائية، وبعد أن شدد المتحدث على أنها تعرف دينامية كبيرة في السنوات الأخيرة، مسجلا أن هذه المبادرات والمشاريع تعد تتويجا لهذه الشراكة، ومعبرا عن فخره بذلك.

وذكر بأن هنغاريا وقعت اتفاقيات متعددة مع وزارتي الطاقة والمعادن والفلاحة، من أجل تبادل الخبرات في مجال التحول الطاقي والفلاحة والحفاظ على البيئة والاقتصاد الأخضر.

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