الدوزي :” نحن على ثقة كبيرة أن حكومتنا سوف تلتفت لجميع النواقص التي يعاني منها المغاربة”

نجلاء مزيان - هبة بريس

أعرب النجم المغربي عبد الحفيظ الدوزي عن ارتياحه الشديد للحكومة الجديدة، و عن ثقته الكبيرة فيها، مبرزا إعجابه بالكفاءات التي تضمها في شتى المجالات الحيوية.

و في هذا الصدد، نشر الفنان المغربي تدوينة عبر صفحاته الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت كالتالي:”اليوم خطت حكومتنا أول خطواتها رسميا نحو تحقيق برنامجها الانتخابي الذي وعدت به المغاربة” .

و أضاف :”فبعد اختيار الكفاءات التي سوف تسعى لخدمة الصالح العام في شتى المجالات الحيوية، تم تنزيل الالتزامات الحكومية التي تحدث عنها السيد رئيس الحكومة اليوم خلال الجلسة البرلمانية”.

و استرسل قائلا :”ونحن على ثقة كبيرة أن حكومتنا سوف تعمل جاهدة من أجل منح صورة جديدة للمواطن حول سيرورة الأمور وقابلية تحققها على المدى القريب.. وأنها سوف تلتفت لجميع النواقص التي تعاني منها شريحة كبيرة من المغاربة على جميع المستويات”.

و اختتم قائلا: “ونحن على الثقة أيضا أن كل هذا سوف يتحقق بتكاثف مجهودات أصحاب القرار الذين نرجوا منهم خيراً ورغبة المواطن القوية في الإصلاح “.

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