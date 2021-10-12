الدوزي :” نحن على ثقة كبيرة أن حكومتنا سوف تلتفت لجميع النواقص التي يعاني منها المغاربة”
أعرب النجم المغربي عبد الحفيظ الدوزي عن ارتياحه الشديد للحكومة الجديدة، و عن ثقته الكبيرة فيها، مبرزا إعجابه بالكفاءات التي تضمها في شتى المجالات الحيوية.
و في هذا الصدد، نشر الفنان المغربي تدوينة عبر صفحاته الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت كالتالي:”اليوم خطت حكومتنا أول خطواتها رسميا نحو تحقيق برنامجها الانتخابي الذي وعدت به المغاربة” .
و أضاف :”فبعد اختيار الكفاءات التي سوف تسعى لخدمة الصالح العام في شتى المجالات الحيوية، تم تنزيل الالتزامات الحكومية التي تحدث عنها السيد رئيس الحكومة اليوم خلال الجلسة البرلمانية”.
و استرسل قائلا :”ونحن على ثقة كبيرة أن حكومتنا سوف تعمل جاهدة من أجل منح صورة جديدة للمواطن حول سيرورة الأمور وقابلية تحققها على المدى القريب.. وأنها سوف تلتفت لجميع النواقص التي تعاني منها شريحة كبيرة من المغاربة على جميع المستويات”.
و اختتم قائلا: “ونحن على الثقة أيضا أن كل هذا سوف يتحقق بتكاثف مجهودات أصحاب القرار الذين نرجوا منهم خيراً ورغبة المواطن القوية في الإصلاح “.
6 تعليقات
هاد سيد لمعندو حتا مستوى تقافي و لا سياسي
كن غير سكت احسن
صدق من قال السكوت حكمة
وماذا يفهم هاذا في السياسة⁉يمشي يقابل لغنا ديالو ويخللي التدبير لاصحابه
الحملة الإنتخابية قد مضت.
من فضلك يا صاحبنا الدوزي أترك الحكومة تعمل عملها و نحن ننتظر الإنجازات على أحر من الجمر!
سبحان الله فين اما كان شي امكلخ كيفتي في مصير المغاربة
اديها في الجهة للي اتحركك انت مول النشاط خاطرك السياسة ادخل سوق راسك اصاحبي أتكلم في الشيخات والمشياخة فقط
سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. آخر الزمان هدا
اولا) الله عز وجل قظر ما كان وما سيكون.وكل امر ياتيفي وقته.وعلى يد من شاء من عباده.والمسؤوليةامانة جسيمة وخطيرة.الامن تقلدها بخقها واظى خقها.فذالك الله له معين.ومن تولاها بطرق ملتوية اما بغش في الشهادات.او تزوير الانتخابات.ولم يؤظي حقاه.فسيوكله الله إليها.ولايعينه عليها.ولايمكن لاي حكومة وصلت الى الحكم بطرق ملتوية ان تفيء بوعودها الكاذبة.وبالنسبة المغرب.فلازال محمد السادس منصور ومؤيد من الله.يعمل جاهدا لسد ابواب الفتنة والشر على المفرب قدر المستطاع.والله ولي التوفيق.