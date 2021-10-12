قادمة من إسبانيا.. إجهاض عملية تهريب 6300 قرص طبي مخدر

هبة بريس

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط ،صباح اليوم الثلاثاء، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية وحجز ما مجموعه 6300 قرص طبي مخدر كانت موجهة نحو المغرب انطلاقا من إسبانيا.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المتورط في هذه القضية، وهو سائق من جنسية مغربية يبلغ من العمر 53 سنة، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من ميناء الجزيرة الخضراء بإسبانيا ، حيث أسفرت عملية التفتيش والجس الوقائي عن العثور على هذه الشحنات من الأقراص المهلوسة ملفوفة بشريط لاصق في جسد السائق ومدسوسة بإحكام تحت ملابسه الشخصية.

وقد تم ،وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي العابر للحدود الوطنية، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكابه.

وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية الأمنية تندرج في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات، وتحديدا الاتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية المهربة انطلاقا من خارج المغرب.

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