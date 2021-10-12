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أمن مولاي رشيد يوقف 3 أشخاص ألحقوا خسائر بسيارات بالشارع العام

2021-10-12 / 1:38 مساءً
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، في حدود الساعة الثالثة من صباح اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة وخرق حالة الطوارئ الصحية وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة المواطنين للخطر.

وكانت مصالح الشرطة قد توصلت بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الفوضى وإلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات الخاصة المستوقفة بشارع “بوزيان” بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء، مما استدعى تدخل دوريات الشرطة من أجل فتح بحث قضائي في الموضوع.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن توقيف ثلاثة أشخاص من بين المشتبه فيهم المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والذين كانوا في حالة سكر متقدمة، بينما مكنت عملية الجس الوقائي من العثور بحوزة واحد منهم على سلاح أبيض.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث جارية بغرض توقيف باقي المتورطين الضالعين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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