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ألمانيا تلغي مجانية الاختبارات السريعة للكشف عن كورونا

2021-10-12 / 1:32 مساءً
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هبة بريس - وكالات

دخل مرسوم جديد أصدرته وزارة الصحة الألمانية، الاثنين، حيز التنفيذ، ويقضي بإلزام المواطنين بدفع تكاليف الاختبارات السريعة لكورونا.

واستثنى المرسوم من القرار الأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم، بما في ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الألمانية.

ويأتي المرسوم تنفيذا لاتفاق الحكومة الاتحادية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل والولايات على ضرورة إنهاء عرض الاختبارات المجانية للجميع، الذي تموله الحكومة الاتحادية منذ بداية مارس الماضي.

واعتبرت الحكومة أنه لم يعد على دافعي الضرائب تحمل تكاليف الاختبارات المجانية بعد أن أصبحت التطعيمات المجانية متاحة الآن للجميع.

وينص المرسوم المعلن على بعض القواعد الانتقالية، حيث يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما والنساء الحوامل إجراء اختبار مجاني واحد على الأقل في الأسبوع حتى 31 دجنبر المقبل. والسبب هو أن التوصية بعموم التطعيم الصادرة عن لجنة التطعيم الدائمة (ستيكو) لم يتم الإعلان عنها إلا مؤخرا، لذلك يجب منح هذه الفئات مهلة أطول لتلقي التطعيم.

ووفقا للائحة، تتاح الاختبارات المجانية عموما للأطفال الذين لم يبلغوا سن 12 عاما أو كان عمرهم لا يزيد عن 12 عاما وثلاثة أشهر عند إجراء الاختبار. وسيظل الاختبار مجانيا للأشخاص المضطرين لإجرائه لإنهاء الحجر الصحي بسبب ظهور عدوى كورونا في محيطهم.

ولا تسري اللائحة على اختبارات “تفاعل البوليميراز المتسلسل” (بي سي آر)، التي يرى الأطباء أو الإدارات الصحة ضرورة لإجرائها. وفي هذه الحالات، ستتحمل الحكومة التكاليف، بحسب بيانها.

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