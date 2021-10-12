الصورة تعبيرية

وثائق باندورا: تهم التهرب الضريبي وغسيل الأموال تلاحق قيادي سابق في “البيجيدي”

2021-10-12 / 11:48 صباحًا
0
ع اللطيف بركة - هبة بريس

فجر تحقيق إستقصائي قامت به عدد من المواقع عالمية، وشارك فيه الموقع المغربي ” لوديسك” حول ما بات يعرف بوثائق ” باندورا” ضمن التسريبات عن ورود إسم المستشار البرلماني ورئيس غرفة الصيد المتوسطية ” يوسف بنجلون” ضمن الاسماء المشبوهة بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال .

وكشف المصدر نفسه، أن ” بنجلون” الملتحق حديثا بحزب القوات الشعبية بعد مغادته حزب العدالة والتنمية، يمتلك شركة في جزر ” الباهاماس” التي تعد أحد الأمكنة المفضلة ل ” مهربي الأموال” بالعالم.

وأوردت وثائق ” باندورا” وفق المصدر ذاته، أن شركة في ملكية ” بنجلون” قد حولت أموال في حساب بنكي في سويسرا، كما أن هذا الأخير يمتلك شركة علنية للصيد البحري منذ سنة 1999، كما قام بإنشاء شركة أخرى في ” سرية” بمدينة باسو بالباهاماس، في ملكية زوجته برأس مال يقدر ب 4 ملايين درهم، قبل أن يتم انهاؤها سنة 2014 بعد عشرة سنوات من إشتغالها.

الشركة بحسب تسريبات وثائق ” باندورا” قامت بتحويل مبالغ مالية مهمة في حساب بنكي مفتوح في مصرف ” يو.پي.بي” السويسري، والمعروف دوليا بعدم خضوعه لنفس ا الشروط الضريبية المعمول بها لدى البنوك المغربية او بنوك في دول أوروبية.

وبالرغم من إغلاق ” بنجلون” لحسابه البنكي سنة 2014، فإن وضعيته الحالية كشخصية سياسية، قد تضعه في موقف حرج لدى الرأي العام الوطني.

كما أن تفجير هذه القضية، تسائل مكتب الصرف وكذلك الجهات المكلفة بمراقبة التهرب الضريبي وغسيل الاموال، للتحقيق فيما فجرته وثائق ” باندورا” .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of اليونيسكو.. إشادة بجهود الملك الحثيثة من أجل الدفاع عن القدس

اليونيسكو.. إشادة بجهود الملك الحثيثة من أجل الدفاع عن…

2021-10-12 / 10:58 صباحًا
Photo of مجلس المستشارين يعقد جلسة عمومية لمناقشة البرنامج الحكومي

مجلس المستشارين يعقد جلسة عمومية لمناقشة البرنامج الحكومي

2021-10-12 / 10:07 صباحًا
Photo of ” غوتيريس” لمجلس الأمن : ” البوليساريو ” تختلس المساعدات الإنسانية الموجهة للمحتحزين بتندوف

” غوتيريس” لمجلس الأمن : ” البوليساريو ” تختلس…

2021-10-11 / 9:31 مساءً
Photo of الملك يهنئ الطالبي وميارة بعد انتخابهما رئيسا غرفتي البرلمان وينوه بالمالكي وبنشماش

الملك يهنئ الطالبي وميارة بعد انتخابهما رئيسا غرفتي البرلمان…

2021-10-11 / 9:17 مساءً
Photo of اخنوش : دعم ركائز الدولة الاجتماعية من أولويات البرنامج الحكومي

اخنوش : دعم ركائز الدولة الاجتماعية من أولويات البرنامج…

2021-10-11 / 7:54 مساءً
Photo of أخنوش: الحكومة ستقدم تعويضات للأسر المعوزة وستطلق طب الأسرة

أخنوش: الحكومة ستقدم تعويضات للأسر المعوزة وستطلق طب الأسرة

2021-10-11 / 7:31 مساءً
Photo of أخنوش يلتزم برفع أجور الأساتذة خلال السنة الأولى من حكومته

أخنوش يلتزم برفع أجور الأساتذة خلال السنة الأولى من…

2021-10-11 / 7:06 مساءً
Photo of أخنوش بالبرلمان: البرنامج الحكومي يقدم إجابات واقعية للخروج من الأزمة

أخنوش بالبرلمان: البرنامج الحكومي يقدم إجابات واقعية للخروج من…

2021-10-11 / 5:58 مساءً
Photo of مجلس النواب.. انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة

مجلس النواب.. انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة

2021-10-11 / 5:51 مساءً
Photo of حاملا رسالة من الرئيس الانتقالي للملك.. بوريطة يستقبل نظيره المالي

حاملا رسالة من الرئيس الانتقالي للملك.. بوريطة يستقبل نظيره…

2021-10-11 / 5:01 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق