صراع سيارات الأجرة بالبيضاء يتأجج و رفع التسعيرة يغضب الركاب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

فوضى كبيرة يعيشها قطاع سيارات الأجرة الكبيرة الحجم بالدار البيضاء بسبب المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون و التي تأججت مؤخرا بسبب خلافات احترام نقطة الانطلاقة.

و كان مهنيو سيارات الأجرة البيضاء بالدار البيضاء يعتزمون القيام بوقفة احتجاجية اليوم بسبب فوضى القطاع قبل أن يتقرر تأجيلها بعد تدخل عناصر الأمن.

و يسود انقسام كبير بين “طاكسيات البيضاء” خاصة الذين يتواجدون بكراج علال و بتقاطع شارع الفداء و محمد السادس و كذا بتقاطع شارع إدريس الحارثي و طريق مديونة، فضلا على الطاكسيات قرب مرجان القريعة.

موضوع الخلاف حسب ما أكده المهنيون يتعلق باحترام نقطة الانطلاقة، حيث يطالب أصحاب سيارات الأجرة الذين يتخذون من تقاطع شارعي الفداء و محمد السادس مركزا لهم بتجمع كل الطاكسيات في ذات النقطة.

و يطالب المعنيون بضرورة تشديد المراقبة الأمنية لزجر كل سيارات الأجرة التي يعمد أصحابها لنقل الركاب من أي مكان بالطريق دون مراعاة محطة الطاكسيات، مما يضيع على المتوقفين بها عائدات مهمة حسبهم.

هذا و مباشرة فور علمها بموضوع الوقفة، يضيف المهنيون، أقدمت عناصر الأمن المروري بمنطقة كاراج علال على تحرير عدد من المخالفات في حق أصحاب سيارات الأجرة الذين تم ضبطهم و هم يحملون الركاب من أماكن غير مرخص لهم بذلك.

من جهة ثانية، يسود غضب كبير بين مستعملي سيارات الأجرة الكبيرة الحجم بسبب تسعيرة التنقل التي شهدت ارتفاعا كبيرا خلال مرحلة جائحة كورونا بداعي تقلص الطاقة الاستيعابية للنصف، غير أن سعر النقل ظل كما هو بالرغم من كون السلطات سمحت بنقل 75 من الطاقة الاستيعابية للطاكسيات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0