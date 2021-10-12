اليونيسكو.. إشادة بجهود الملك الحثيثة من أجل الدفاع عن القدس

هبة بريس

أشادت المجموعة العربية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أمس الاثنين، بالجهود الحثيثة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة على المستويات الدبلوماسية، السياسية والاقتصادية.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، خالد عبد الغفار، في كلمة بالنيابة عن مجموعة الدول العربية أمام الدورة الـ 212 للمجلس التنفيذي للمنظمة الأممية، إن “المجموعة العربية تشيد بالجهود الحثيثة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة على المستويين الدبلوماسي والسياسي وأيضا الاقتصادي، من خلال تمويل وتنفيذ المشاريع في مدينة القدس عبر وكالة بيت مال القدس الشريف”.

واستحضر، في هذا السياق، على سبيل المثال، البرنامج المسمى ” مبادرات أهلية من أجل برنامج مستدام للتنمية البشرية في القدس 2020-2021″، والذي يروم دعم مشاريع ينفذها المجتمع المدني في المدينة المقدسة، والتي تهم على الخصوص مجالات التكوين، تطوير الكفاءات في المهن المدرة للدخل وتمكين المرأة.

وشدد الوزير المصري على أن “المجموعة العربية تؤكد أن القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني تظل أولوية بالنسبة للأمة العربية”.

وافتتحت الدورة الـ 212 للمجلس التنفيذي لليونسكو، يوم أمس الاثنين، بمشاركة المغرب الذي يترأس سفيره المندوب الدائم السيد سمير الظهر المجموعة العربية حاليا.

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