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سطات.. إحباط ترويج صواعق كهربائية مزيفة عبر الانترنت

2021-10-12 / 10:49 صباحًا
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكدت مصادر هبة بريس، أن العناصر الأمنية بسطات أحبطت اليوم الاثنين محاولة ترويج معدات مزيفة عبارة عن صواعق كهربائية واعتقال شابين يشتبه في ترويجهما عبر الانترنت.

وزادت ذات المصادر، أن العملية النوعية التي سهرت عليها مصالح اليقظة المعلوماتية الفصيلة التابعة للأمن الولائي، مكنت من رصد وتتبع الاعلانات المخصصة لترويج هذه الشحنة عبر شبكات الانترنت، تفيد بأن شخصا عرضها للبيع.
المعلومات الدقيقة الصادرة عن خلية الرصد المعلوماتي، كانت كافية لتتبع اولى خيوط هذه الواقعة، عبر فتح بحث قضائي مكن من الوصول إلى هوية المشتبه به صاحب الإعلان وهو شاب عشريني.
وأضافت مصادرنا، أن فرق البحث والتقصي التابعة للفصيلة القضائية للامن الولائي، انتقلت إلى الجماعة القروية “البروج” جنوب مدينة سطات، حيث تم توقيف المشتبه فيه الثاني وهو في حالة تلبس بحجز 27 صاعق كهربائي.

وأشارت ذات المصادر، أن العناصر الأمنية اقتادت المشتبه فيهما لتعميق البحث معها ووضعهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدر هذه الآليات التي تشكل تهديدا جديا لسلامة الأشخاص والممتلكات.

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