“سنطعّمهم وهم نائمون”.. رئيس الفلبين يتوعد رافضي لقاح كورونا

هبة بريس - وكالات

اقترح الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي تطعيم الأشخاص الذين يترددون في الحصول على لقاح فيروس كورونا، أثناء نومهم، معربا عن استعداده لقيادة المبادرة شخصيا.

جاء ذلك في خطاب متلفز لدوترتي بثته قناة “بي تي في” التلفزيونية للحكومة اليوم الثلاثاء، حيث قال: “أعلم أن الكثيرين لا يزالون يرفضون التطعيم. وهذه مشكلة، أولائك الناس”. وتابع: “يجب عليكم البحث عنهم في حاراتكم ودعونا نقوم بتطعيمهم وهم نائمون. وهذا لتنتهي القصة”.

وشدد على أنه “إذا كانوا لا يريدون التطعيم، فدعونا نذهب إلى منازلهم ونقوم بتطعيمهم هناك. سأقود الحملة شخصيا”.

كما ذكّر دوتيرتي المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي، إضافة إلى التلقيح، من أجل الحد من انتشار كورونا في البلاد.

ووزعت الفلبين ما يقرب من 50 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة المضادة لكورونا، حيث أكمل أكثر من 23 مليون شخص عملية التحصين. وتستهدف السلطات تطعيم ما يصل إلى 70 مليون شخص بحلول نهاية هذا العام.

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