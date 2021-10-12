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تازة.. اعتقال شخص نصب على سعودي في 95 مليون سنتيم

2021-10-12 / 10:33 صباحًا
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز وادي امليل بإقليم تازة برئاسة قائد السرية، وبتنسيق مع قيادة الدرك الملكي بإقليم تاونات, يوم أمس الإثنين 11 أكتوبر الجاري، من إيقاف مشتبه فيه بتاهلة، موضوع عدة مذكرات بحث وطنية ينحدر من جماعة آيت سغروشن إقليم تازة .

المشتبه فيه وحسب مصدر مطلع، ، كان يملك مقاولة متخصصة في البناء ، وكان ينصب على ضحاياه، من خلال إيهامهم بالقيام بمشاريع عقارية كبيرة مع اصدار شيكات لفائدتهم بدون رصيد، فاقت قيمتها 200 مليون سنتيم في المجموع.

وكان آخر ضحية المشتبه فيه الموقوف، شخص من جنسية سعودية مقيم بالمغرب، تقدم الى المركز القضائي وادي أمليل ، و وضع شكاية نصب تعرض لها من طرف الجاني بعد أن سلبه مبلغا ماليا قدر ب 95 مليون سنتيم عن طريق النصب، وقد باشرت عناصر الدرك الملكي أبحاثها في الموضوع تحت اشراف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع حيثيات عملية النصب.

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