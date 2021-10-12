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صاعقة رعدية تنهي حياة عشريني ضواحي خريبكة

2021-10-12 / 10:14 صباحًا
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هبة بريس - خريبكة

أنهت صاعقة رعدية حياة شاب عشريني “ب.ب”، مساء امس الإثنين بدوار الشرفاء التابع لجماعة المفاسيس القروية إقليم خريبكة.

ونقلت مصادر هبة بريس أن الشاب كان يتحدث في الهاتف، فأصابته صاعقة رعدية أردته قتيلا على الفور، حيث هرعت صوبه والدته التي أغمي عليها من هول الصدمة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية الذي كان يعمل بناء قيد حياته، تمزقت ثيابه بسبب الصاعقة، حيث هرعت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لحطان وسيارة الإسعاف، ليتم نقل الأم لقسم المستعجلات قبل أن تودع جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة

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