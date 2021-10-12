طرفاية: إحباط 4 محاولات للهجرة السرية وحجز قارب مطاطي

اشعبان لحبيب - هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بمدينة طرفاية، أنها بمعية المصالح الأمنية المختصة تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من إحباط اربع محاولات للهجرة السرية، وذلك في إطار المجهودات المتواصلة والجهود الإستباقية المبذولة، من طرف السلطات المحلية، والمصالح الأمنية والقوات المساعدة، ومصالح الدرك الملكي، لأجل محاربة ظاهرة الهجرة السرية، على مستوى إقليم طرفاية.

وأكدت السلطات المحلية، أنه تم أيام الجمعة، السبت والأحد 08 ،09 و10 أكتوبر 2021، إحباط أربع محاولات للهجرة السرية نحو جزر الكناري، حيث أسفرت هذه العمليات، عن توقيف 43 شخصا وذلك على الشكل التالي:

الجمعة 08 أكتوبر 2021: تم توقيف 06 مرشحين مغاربة للهجرة السرية وحجز زورق مطاطي مزود بمحركين.

السبت 09 أكتوبر 2021: تم توقيف 12 شخصا مغربيا في طور الاستعداد للهجرة السرية، بجماعة اخفنير كما أن هذه العملية مكنت من توقيف شخصين منظمين لهذه العملية، والذين ينشطان في إطار شبكة إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر والتهريب بكل أنواعه عبر المسالك البحرية، وأسفرت العملية كذلك عن حجز سيارة تستعمل في نقل المرشحين المذكورين و20 هاتف نقال، كما أن عملية تفتيش دقيق لمنزل المنظمين، مكنت من حجز 300غرام من مخدر “الشيرا” و1.5كيلوغرام من بقايا مخدر القنب الهندي.

السبت 09 أكتوبر 2021: تم توقيف 10 أشخاص مغاربة في طور الاستعداد للهجرة السرية بنفوذ جماعة الدورة، وحجز سترات النجاة كانت بحوزتهم،

الأحد 10 أكتوبر 2021: تم توقيف 13 مرشح مغربي للهجرة السرية، وحجز زورق مطاطي ومحركين بالسواحل التابعة لنفوذ جماعة الدورة.

وتجدر الاشارة، إلى أن مصالح الدرك الملكي بسرية طرفاية، فتحت بحثا قضائيا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه المحاولات.

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