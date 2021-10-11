انطلاق حملة تحسيسية للتعريف بخدمات” تعاضدية الموظفين”

هبة بريس - الرباط

انطلقت اليوم الاثنين بالرباط، الحملة الوطنية التحسيسية للتعريف بخدمات التعاضدية العامة الإدارية والاجتماعية والصحية، التي تسديها التعاضدية لفائدة منخرطيها ومنخرطي التعاضديات الشقيقة بمختلف المؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية مركزيا وجهويا.

وقال رئيس التعاضدية، مولاي ابراهيم العثماني، في كلمة له بالمناسبة، حصلت جريدة “هبة بريس الالكترونية” على نسخة منها، أن هذه الحملة ستكون مناسبة لربط جسور التواصل مع المنخرط وإحاطته بكافة المجهوذات التي تبذلها الأجهزة المسيرة بمعية الإدارة في سبيل تنويع وتحسين وتجويد وتقريب هذه الخدمات.

وأضاف رئيس تعاضدية الموضفين، أن هذه الحملة ستشكل كذلك مناسبة للإخبار بكافة المستجدات التي ستشهدها مستقبلا المؤسسة، من قبيل إحداث أكشاك للقرب وتوسيع قاعدة المندوبيات الجهوية، لتغطية جميع تراب المملكة تحقيقا للعدالة المجالية والإجتماعية، ناهيك عن إنطلاق مسلسل الإصلاح الهيكلي لصندوق التقاعد والوفاة من خلال مراجعة نسبة ووعاء الإشتراكات التي بقيت مجمدة منذ إحداثه، والتي ستمكن من ضمان تقاعد مريح للمنخرط، ورصيد للوفاة يساير المنحى الإقتصادي والإجتماعي بالمغرب، حيث سيتم الرفع من منحة الوفاة من 19700 درهم إلى 50000 درهم، ومنحة التقاعد من 6500 درهم إلى 35000 درهم. وذلك بعد استصدار القرار المشترك من طرف سلطات الوصاية.

وكشف المتحدث على أن هذه المبادرة تعد أول مبادرة حقيقية، تقوم بها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في عهد الأجهزة المسيرة الحالية، لتفعيل المقاربة التواصلية والتشاركية مع منخرطيها بسائر ربوع مملكتنا الشريفة، والتي تدخل في إطار التنزيل الفعلي للتوجهات الكبرى المسطرة في المخطط الإستراتيجي الخماسي 2025-2021.

واسترسل ذات المتحدث بالقول :”في الشق المتعلق بالتوظيف الجيد لمرتكزات سياسة القرب والجهوية المتقدمة، كآليات تفاعية وتواصلية تروم الإستجابة السريعة والفاعلة لاحتياجات المنخرط ومتطلباته في مجال التغطية الصحية التكميلية ونظام الإحتياط الإجتماعي كجزء لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية،والتي خصها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده باهتمام كبير وعناية خاصة، جسدته انطلاقة عملية تعميم الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية لكافة المواطنات والمواطنين، لا سيما الفئات الفقيرة والهشة“.

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