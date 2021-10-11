Germany's Timo Werner (R) celebrates with teammate Karim Adeuemi (L) after scoring during the FIFA World Cup Qatar 2022 qualification Group J football match between North Macedonia and Germany at the Toshe Proeski National Arena in Skopje on October 11, 2021. (Photo by Robert ATANASOVSKI / AFP)

تصفيات مونديال 2022.. ألمانيا أول المتأهلين إلى النهائيات

2021-10-11 / 11:12 مساءً
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هبة بريس _ رياضة

بات المنتخب الألماني أول المتأهلين، عبر التصفيات، إلى نهائيات مونديال قطر 2022 لكرة القدم بفوزه الساحق على مضيفته مقدونيا الشمالية 4-صفر، الإثنين، في سكوبي ضمن منافسات المجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية.

وانتظر المانشافت الشوط الثاني لحسم نتيجة المباراة في صالحه بتسجيله أربعة اهداف عن طريق كاي هافيرتس (50) وتيمو فيرنر (70 و74) وجمال موسيالا (84).

وثأرت ألمانيا بالتالي من مقدونيا الشمالية التي ألحقت بها هزيمة تاريخية ذهابا 2-1.

ورفعت ألمانيا رصيدها في صدارة المجموعة إلى 21 نقطة مستغلة خسارة أرمينيا أمام مضيفتها رومانيا صفر-1 حيث تراجعت إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة تاركة الثاني إلى رومانيا برصيد 13 نقطةذ

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