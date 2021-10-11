زكرياء الغافولي :”مامنحقكش تسبني أو تنمر عليا و الفنان إنسان ماشي آلة

2021-10-11 / 10:58 مساءً
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نجلاء مزيان _ هبة بريس

أعرب الفنان المغربي الشاب زكرياء الغافولي عن استنكاره الشديد بسبب التنمر الذي أضحى يتعرض له بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي .

و ردا على مجموعة من الإنتقادات التي طالت شخصه، عمد الغافولي أن يكتب تعليقا شديد اللهجة يوجه من خلاله رسالة للمتنمرين و كذا للذين يستعملون كلمات غير لائقة في تعليقاتهم.

و كتب الفنان الشاب:”كنبغي نحيي الجمهور اللي كيحتارم نفسو فالتعاليق ولو يقولك أي كلمة طيبة ولا انتقاد فني نقبلو بيه، و أي واحد كيسبأو كيتنمر بدون سبب فهو كيمثل نفسو و أخلاقو”.

و أضاف قائلا:”خاصكم تعرفو أن الفنان حتى هو إنسان ماشي آلة، من حقك يعجبك أو ميعجبكش داكشي لي كتقدم لكن ما منحقكش تسبني و تنمر عليا”.

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