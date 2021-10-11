سياسي فرنسي يتطاول على الجزائريات بلفظ إباحي

2021-10-11 / 10:06 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

أساء السياسي الفرنسي روبير مينار خلال مقابلة تلفزيونية للجزائريات بقوله إنه كان يرى الجزائريات جميلات ومثيرات وأنهن لم يعدن كذلك بسبب الحجاب.
وجاء تصريح السياسي والصحفي فرنسي الذي ولد في وهران سنة 1953 وهو حاليا عمدة مدينة بيزييه، في برنامج حواري على قناة “إل سيه إي” الفرنسية الخميس الماضي.

وفي سياق حديثه عن مدى التغيرات التي شهدتها فرنسا قال: “الناس تغيروا كثيرا، عندما كان عمري 18 عاما، لم أر أبدا في الحي حيث أسكن فتاة محجبة”.

وتابع مينار قائلا: “كان هناك الكثير منهن، بالأخص الجزائريات، كنا نجدهن جميلات ومثيرات، والآن بدرجة أقل لأنهن محجبات”.

واستخدم مينار مفردة فرنسية ازدرائية (Beurette) تحيل هذه الأيام إلى الإباحية مباشرة لأن استخدامها شائع في هذا المجال.

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