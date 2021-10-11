الملك يهنئ الطالبي وميارة بعد انتخابهما رئيسا غرفتي البرلمان وينوه بالمالكي وبنشماش

2021-10-11 / 9:17 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى كل من رشيد الطالبي العلمي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، والنعم ميارة بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس المستشارين، منوها بالرئيسين السابقين لغرفتي البرلمان، الحبيب المالكي وحكيم بن شماش.

وعبر الملك في برقية تهنئة وجهها إلى رشيد الطالبي العلمي من حزب التجمع الوطني للأحرار، عن تهانيه الخالصة على الثقة التي حظي بها من طرف مكونات المجلس.

وقال الملك للطالبي: “لا شك، أن ما اكتسبته من تجربة واسعة، برلمانية وحكومية ومحلية، فضلا عن ما هو مشهود لك به من غيرة وطنية صادقة، وإخلاص ووفاء لثوابت الأمة ومقدساتها، سيشكل لك خير زاد من أجل الاضطلاع، على الوجه الأكمل، بمهامك الجديدة، بمعية كافة أعضاء مجلس النواب المحترمين، في استشعار دائم لروح المسؤولية، وفي استحضار لما تنطوي عليه المرحلة الجديدة التي تدشنها بلادنا من رهانات، وما تقتضيه من تضافر لكافة الجهود، للنهوض بالأولويات الاستراتيجية، ومواصلة مسيرة التنمية، ومواجهة التحديات الخارجية

وفي برقية التهنئة الموجهة إلى النعم ميارة عن حزب الاستقلال، عبر الملك عن تهانئه الخالصة على الثقة التي حظي بها من طرف مكونات المجلس.

وجاء في هذه البرقية: “ولنا اليقين بأنك، بفضل مسارك النضالي، وما تتحلى به من روح المسؤولية العالية، ولما هو مشهود لك به من غيرة وطنية صادقة،
وإخلاص ووفاء لثوابت الأمة ومقدساتها، لن تدخر جهدا قصد النهوض بمهامك على أحسن وجه، والعمل، بمعية كافة أعضاء مجلس المستشارين المحترمين، على ترسيخ المكانة المتميزة للمجلس في البناء المؤسسي الوطني، من خلال الرفع من أدائه، تشريعيا، ورقابيا، مع مواصلة تفعيل دوره في مجال الديبلوماسية الموازية، وكل ذلك في تكامل وانسجام مع مجلس النواب، لما فيه خدمة الصالح العام، والدفاع عن القضايا العادلة للأمة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of ” غوتيريس” لمجلس الأمن : ” البوليساريو ” تختلس المساعدات الإنسانية الموجهة للمحتحزين بتندوف

” غوتيريس” لمجلس الأمن : ” البوليساريو ” تختلس…

2021-10-11 / 9:31 مساءً
Photo of اخنوش : دعم ركائز الدولة الاجتماعية من أولويات البرنامج الحكومي

اخنوش : دعم ركائز الدولة الاجتماعية من أولويات البرنامج…

2021-10-11 / 7:54 مساءً
Photo of أخنوش: الحكومة ستقدم تعويضات للأسر المعوزة وستطلق طب الأسرة

أخنوش: الحكومة ستقدم تعويضات للأسر المعوزة وستطلق طب الأسرة

2021-10-11 / 7:31 مساءً
Photo of أخنوش يلتزم برفع أجور الأساتذة خلال السنة الأولى من حكومته

أخنوش يلتزم برفع أجور الأساتذة خلال السنة الأولى من…

2021-10-11 / 7:06 مساءً
Photo of أخنوش بالبرلمان: البرنامج الحكومي يقدم إجابات واقعية للخروج من الأزمة

أخنوش بالبرلمان: البرنامج الحكومي يقدم إجابات واقعية للخروج من…

2021-10-11 / 5:58 مساءً
Photo of مجلس النواب.. انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة

مجلس النواب.. انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة

2021-10-11 / 5:51 مساءً
Photo of حاملا رسالة من الرئيس الانتقالي للملك.. بوريطة يستقبل نظيره المالي

حاملا رسالة من الرئيس الانتقالي للملك.. بوريطة يستقبل نظيره…

2021-10-11 / 5:01 مساءً
Photo of انتخاب المغرب بلجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

انتخاب المغرب بلجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

2021-10-11 / 4:35 مساءً
Photo of المغرب يسائل الجزائر حول مسؤولياتها الدولية في قضية الصحراء المغربية

المغرب يسائل الجزائر حول مسؤولياتها الدولية في قضية الصحراء…

2021-10-11 / 4:11 مساءً
Photo of الحكومة تناقش الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي

الحكومة تناقش الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي

2021-10-11 / 3:36 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق