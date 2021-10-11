الشرطة الأوروبية تنهي عملية احتيال إلكتروني واسعة

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة الأوروبية “يوروبول”، الاثنين، إنهاء عملية احتيال عبر الإنترنت تمت إدارتها من بلغاريا وخسر فيها مستثمرون ألمان ملايين اليوروهات.

وقالت “يوروبول” ومقرها لاهاي، إن “عناصر أمن في بلغاريا وقبرص وهولندا وألمانيا وأوكرانيا أجروا عمليات تفتيش الأربعاء الماضي، وأغلقوا مركزي اتصال غير قانونيين في صوفيا، وألقوا القبض على مطلوب مهم واحد على الأقل في قبرص”.

وأضافت: “الشبكة الإجرامية التي نشطت في الفترة ما بين مايو 2019 وسبتمبر 2021 استدرجت مستثمرين ألمان لإجراء معاملات بقيمة إجمالية لا تقل عن 15 مليون يورو”.

وتابعت: “استخدم المجرمون حوالي 100 موظف وأكثر من 250 اسم على الإنترنت لجذب المستثمرين عبر إعلانات عن خدمات مالية مزيفة”.

وأوضحت “يوروبول”، أن “الأرباح الأولية التي تظهر في واجهة المستخدم شجعت العملاء على استثمار مبالغ كبيرة من المال”.

وأظهر التحقيق أن معظم موظفي مركزي الاتصال لا يعرفون أنهم متورطون في الاحتيال.

وألقت الشرطة الأوروبية، في وقت سابق من العام الحالي، القبض على 11 مشتبها بهم في عملية مماثلة حصلوا بواسطتها على حوالي 30 مليون يورو

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