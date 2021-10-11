وفاة الدبلوماسي المغربي السابق أحمد السنوسي
هبة بريس _ الرباط
توفي الدبلوماسي أحمد السنوسي بعد سنوات من المعاناة مع المرض، عن عمر 92 عامًا، في منزله صباح اليوم الاثنين 11 أكتوبر
السنوسي عاصر عهد الملك الراحل الحسن الثاني ، و يعد أحد آخر الشهود العظماء على عهده ، ولا سيما سياسته الدبلوماسية التي تختفي بدورها.
وهو أيضا الدبلوماسي الذي تعامل مع العديد من القضايا الحساسة ، في الذاكرة الوطنية كمتخصص في الغارات الدبلوماسية.
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تعليق واحد
اين هي اموال بنك سيهcih التي نهبها في بناء قبيلة بالشمال؟؟؟التاريخ لا يرحم حيث المقربين من القصر عاثوا في الأرض فسادا البنك لم يلوي على شيء. الحمدلله اننا نموت جميعآ ونرحل حفاتا. وعراتا .يا ليتنا نفكر في ذلك اليوم.وانا لله وانا اليه راجعون