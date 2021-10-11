وفاة الدبلوماسي المغربي السابق أحمد السنوسي

هبة بريس _ الرباط

توفي الدبلوماسي أحمد السنوسي بعد سنوات من المعاناة مع المرض، عن عمر 92 عامًا، في منزله صباح اليوم الاثنين 11 أكتوبر

السنوسي عاصر عهد الملك الراحل الحسن الثاني ، و يعد أحد آخر الشهود العظماء على عهده ، ولا سيما سياسته الدبلوماسية التي تختفي بدورها.

وهو أيضا الدبلوماسي الذي تعامل مع العديد من القضايا الحساسة ، في الذاكرة الوطنية كمتخصص في الغارات الدبلوماسية.

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