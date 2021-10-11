الشرطة الألمانية توقف نحو 400 مهاجر على الحدود مع بولندا

2021-10-11 / 8:20 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة الألمانية توقيف نحو 400 مهاجر غير شرعي، بينهم عراقيون وسوريون، على الحدود الألمانية البولندية، وذلك بعد وصولهم إلى حدود ألمانيا عبر بيلاروس.

ونقلت وكالة “د ب أ” الألمانية عن الشرطة قولها إنه خلال يومي العطلة الأسبوعية تم تسجيل 392 مهاجرا على الحدود الألمانية البولندية في ولاية براندنبورغ.

ومنذ بداية العام وحتى مساء أمس الأحد وصل إلى الأراضي الألمانية 2603 مهاجرين غير شرعيين، 810 منهم خلال الأسبوع بين 4 و10 أكتوبر.

وتشير الشرطة إلى أن معظم المهاجرين من العراق وسوريا وإيران واليمن، وهم يصلون ألمانيا عبر بيلاروس، ثم عبر ليتوانيا أو بولندا.

وكانت الداخلية الألمانية قد أكدت أنها تحقق في حالات تهريب المهاجرين عبر بيلاروس وبولندا، مشيرة إلى أن التحقيق يستهدف مدبري تلك العمليات.

وكتبت صحيفة “بيلد” الألمانية تقول إن السلطات البيلاروسية تساعد المهاجرين في الوصول إلى الحدود البولندية، التي يدخلون الاتحاد الأوروبي عبرها، مقابل المال.

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