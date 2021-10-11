أخنوش: الحكومة ستقدم تعويضات للأسر المعوزة وستطلق طب الأسرة
هبة بريس _ الرباط
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أثناء تقديمه للبرنامج الحكومي بالبرلمان
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أثناء تقديمه للبرنامج الحكومي بالبرلمان
أنه “للحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، تقدم الحكومة على وجه الخصوص وفي إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، دخلاً قارا كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن، وتعويضات للأسر المعوزة،
واسترسل بالقول ..” تلتزم بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم”.
وكشف اخنوش أن الحكومة ستسرع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف فعال وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين
واضاف ان هذا ، الإجراء سيمكن من ترشيد برامج المساعدة الاجتماعية الحالية من خلال تيسير التعرف على المحتاجين إليها”.
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غريب… الذباب الإلكتروني الخاص بالاحرار.. لا يتكاسل يصفق بحرارة لأشياء لم تر النور بعد..لماذا لا يتم اخبار الشعب بكل أمانة ان البرنامج الذي يتباهى به السيد رئيس الحكومة ماهو الا قرارات وردت في النموذج التنموي(2020/2035) والذي كان السيد شكيب بنموسى من المشرفين على اعداده؟ واذا كان العثماني رئيس الحكومة السابق هو من رفع اسعار المواد الغذائية فلماذا لا يخفضها عزيز اخنوش رئيس الحكومة الحالي؟واذا كان سن التقاعد والنسبة المئوية التي يتم احتساب التقاعد على اساسها والتي كانت في السابق 2،5٪ واصبحت مع الحكومة السابقة 2٪ و…. و…. و… قرارات رعناء أتخذها العثماني.. فلماذا لا يتكرم علينا عزيز اخنوش ويعيد الأمور إلى عهدها السابق ثم نلعن ونسب ونشتم حكومة العدالة والتنمية؟؟؟ نحن لسنا أغبياء يا أيها المصفقون لعرض لم يبدأ بعد… تحياتي للمتفرجين بصمت!!!!!