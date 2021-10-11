أخنوش: الحكومة ستقدم تعويضات للأسر المعوزة وستطلق طب الأسرة

هبة بريس _ الرباط

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أثناء تقديمه للبرنامج الحكومي بالبرلمان

أنه “للحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، تقدم الحكومة على وجه الخصوص وفي إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، دخلاً قارا كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن، وتعويضات للأسر المعوزة،

واسترسل بالقول ..” تلتزم بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم”.

وكشف اخنوش أن الحكومة ستسرع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف فعال وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين

واضاف ان هذا ، الإجراء سيمكن من ترشيد برامج المساعدة الاجتماعية الحالية من خلال تيسير التعرف على المحتاجين إليها”.

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