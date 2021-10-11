أخنوش: الحكومة ستقدم تعويضات للأسر المعوزة وستطلق طب الأسرة
هبة بريس _ الرباط
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أثناء تقديمه للبرنامج الحكومي بالبرلمان
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أثناء تقديمه للبرنامج الحكومي بالبرلمان
أنه “للحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، تقدم الحكومة على وجه الخصوص وفي إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، دخلاً قارا كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن، وتعويضات للأسر المعوزة،
واسترسل بالقول ..” تلتزم بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم”.
وكشف اخنوش أن الحكومة ستسرع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف فعال وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين
واضاف ان هذا ، الإجراء سيمكن من ترشيد برامج المساعدة الاجتماعية الحالية من خلال تيسير التعرف على المحتاجين إليها”.
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15 تعليقات
ربما خطاب الملك نصره الله دائما سباقا للخير هو الذي حرك الحكومة الجديدة على حرص توفير العيش الكريم لجميع المغاربة وبالاخص الطبقة الكادحة والفقيرة.
اللهم طول في عمره عاش الملك محمد السادس نصره وايده وسدد خطاه ورفع قدره يآرب آمين يارب
في خطابه الاخير نصره الله تحدث عن أسعار مواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة فنتمنى من السيد اخنوش يقوم بمهامه تجاه هذآ الموضوع ….
نتمنى من السيد اخنوش أن تكون هذه المناقشة الا تكون حبر على ورق ….
أحسن الملك الذي عينه رئيس الحكومة الجديدة لأنه ببساطة فهو رجل سياسي عقلاني بامتياز يعرف التصرف والمعاملة الحسنة بين المواطنين.
و في المقابل سيتم رفع الدعم كليا عن المواد الاستهلاكية المدعمة و بالنالي سيصبح ثمن خبزة ب 3 دراهم و تمن بوطا ب 90 درهم و ثمن بوكاديوس ب 30 درهم و بالتالي سيتم سحق ما تبقى من الطبقة المتوسطة. …بدينا في الطنز
لقد استرجعنا الثقة بعدما فقدانها ولكن هذآ الحزب الوطني للاحرار هو من استرجعها لنا بطريقته الخاصة بمكافحة البطالة والتشرد والمجاعة …
انشاءالله المغرب سيخرج من هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لبناء مغرب أفضل بكثير من السابق بإذن الله.
الله يسمح الحكومة السابقة التي خلفت تدهورا في الاقتصاد الوطني بالاخص ذوي الاحتياجات الخاصة والمعجزة…
نريد تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وبالاخص الطبقة الكادحة والفقيرة التي لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
الحمدلله الإبتسامة رجعت في وجه الفقير الذي لاحولة له ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
لقد تبت منصبه السياسي الجديد وذالك بخدمة الوطن .عاش الملك والشعب المغربي.
إنها مؤشرات جديدة تتضمن في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية لبناء مغرب أفضل بكثير من السابق.
الحمدلله المغرب تخطى مرحلة انتقالية كاملة من التغيرات والاصلاح في البنية الأساسية الضرورية للحياة العلمية……
قلوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله صدق الله العظيم.خير الكلام ما قل ودل..