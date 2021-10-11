عزيز اخنوش

أخنوش: الحكومة ستقدم تعويضات للأسر المعوزة وستطلق طب الأسرة

2021-10-11 / 7:31 مساءً
0
هبة بريس _ الرباط

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أثناء تقديمه للبرنامج الحكومي بالبرلمان
أنه “للحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، تقدم الحكومة على وجه الخصوص وفي إطار المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، دخلاً قارا كحد أدنى لحفظ كرامة كبار السن، وتعويضات للأسر المعوزة،

واسترسل بالقول ..” تلتزم بسن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم”.

وكشف اخنوش أن الحكومة ستسرع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف فعال وأقل كلفة للمساعدات الاجتماعية الموجهة إلى المستفيدين

واضاف ان هذا ، الإجراء سيمكن من ترشيد برامج المساعدة الاجتماعية الحالية من خلال تيسير التعرف على المحتاجين إليها”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of اخنوش : دعم ركائز الدولة الاجتماعية من أولويات البرنامج الحكومي

اخنوش : دعم ركائز الدولة الاجتماعية من أولويات البرنامج…

2021-10-11 / 7:54 مساءً
Photo of أخنوش يلتزم برفع أجور الأساتذة خلال السنة الأولى من حكومته

أخنوش يلتزم برفع أجور الأساتذة خلال السنة الأولى من…

2021-10-11 / 7:06 مساءً
Photo of أخنوش بالبرلمان: البرنامج الحكومي يقدم إجابات واقعية للخروج من الأزمة

أخنوش بالبرلمان: البرنامج الحكومي يقدم إجابات واقعية للخروج من…

2021-10-11 / 5:58 مساءً
Photo of مجلس النواب.. انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة

مجلس النواب.. انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة

2021-10-11 / 5:51 مساءً
Photo of حاملا رسالة من الرئيس الانتقالي للملك.. بوريطة يستقبل نظيره المالي

حاملا رسالة من الرئيس الانتقالي للملك.. بوريطة يستقبل نظيره…

2021-10-11 / 5:01 مساءً
Photo of انتخاب المغرب بلجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

انتخاب المغرب بلجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب

2021-10-11 / 4:35 مساءً
Photo of المغرب يسائل الجزائر حول مسؤولياتها الدولية في قضية الصحراء المغربية

المغرب يسائل الجزائر حول مسؤولياتها الدولية في قضية الصحراء…

2021-10-11 / 4:11 مساءً
Photo of الحكومة تناقش الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي

الحكومة تناقش الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي

2021-10-11 / 3:36 مساءً
Photo of في أول اجتماع حكومي.. أخنوش: سنعمل لنكون في مستوى طموح الملك وانتظارات المغاربة

في أول اجتماع حكومي.. أخنوش: سنعمل لنكون في مستوى…

2021-10-11 / 3:19 مساءً
Photo of بلغراد.. تخليد رفيع الذكرى الـ 60 لمؤتمر حركة عدم الانحياز بمشاركة المغرب

بلغراد.. تخليد رفيع الذكرى الـ 60 لمؤتمر حركة عدم…

2021-10-11 / 2:30 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق