مدينة ألمانية تسمح برفع الأذان عبر مكبرات الصوت

2021-10-11 / 6:50 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت مدينة كولونيا الألمانية، اليوم الإثنين، أنها تعتزم السماح برفع الأذان في المساجد عبر مكبرات الصوت في المدينة.

وقالت كاتيا ريتر، الناطقة باسم المدينة، إن بث الأذان يمكن أن يستمر خمس دقائق كل أسبوع لأداء صلاة الجمعة في وقت الظهيرة ويمكن سماعه خارج المساجد.

ويجب على مساجد كولونيا أن تتقدم بطلب خاص للسماح لها برفع الأذان عبر مكبرات الصوت، كما أن المبادرة ستكون محددة المدة بعامين، ثم سيعاد تقييمها.

ورحبت عمدة المدينة بالقرار، وقالت “إذا سمعنا أيضا نداء المؤذن (للصلاة) بالإضافة إلى أصوات أجراس الكنيسة، فهذا يدل على أن التنوع في كولونيا يحظى بالتقدير والعيش”.

يشار إلى أن كولونيا الواقعة غربي ألمانيا، ويبلغ عدد سكانها مليون نسمة، فيها واحدة من أكبر الجاليات المسلمة في البلاد وزهاء 35 مسجدا.

ومعظم المسلمين أتوا في البداية من تركيا كعمالة مؤقتة قبل 60 عاما، ثم جلبوا أسرهم لاحقا.

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