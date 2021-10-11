أكادير : إنتحار مواطن فرنسي كان يعاني مرض نفسي

وضع مواطن فرنسي ” سيمون باتريك جون” مقيم بمدينة أكادير، حدا لحياته، بعدما رمى بنفسه،من الطابق السابع بعمارة مركب أيت سوس قرب سوق الأحد، صباح اليوم الاثنين 11 أكتوبر الجاري.

الهالك في الثمانينيات من عمره ، كان يقيم قيد حياته في المركب السكني أيت سوس، قبل أن يقرر وضع حد لحياته، بعد معاناته مع مرض ” ألزهايمر ” وتداعيات مرض نفسي.

وقد حضرت عناصر الشرطة العلمية، لمعاينة الجثة ومنزل الهالك، فيما فتحت مصالح الشرطة القضائية تحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة، و تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بتعليمات من النيابة العامة المختصة .

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