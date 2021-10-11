مجلس النواب.. انتخاب أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة

هبة بريس

عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسة عمومية خصصت لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية الدائمة برسم السنة الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وذلك طبقا للفصل 62 من الدستور.

وأسفرت عملية التصويت لاختيار أعضاء مكتب مجلس النواب على انتخاب كل من محمد صباري عن فريق الأصالة والمعاصرة، نائبا أولا لرئيس المجلس، و خديجة الزومي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نائبا ثانيا، و ادريس اشطيبي عن الفريق الاشتراكي، نائبا ثالثا.

وتم انتخاب محمد أوزين عن الفريق الحركي، نائبا رابعا، و محمد جودار عن الفريق الدستوري الديقراطي الاجتماعي، نائبا خامسا، و نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، نائبا سادسا، و حسن بن عمر عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نائبا سابعا، و زينة اد حلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، نائبا ثامنا.

كما تم انتخاب كل من محمد الحموتي عن فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد العزيز لشهب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية محاسبين لمجلس النواب، و محمد بودريقة عن فريق التجمع الوطني للأحرار وطارق القادري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والسيدة إلهام الساقي عن فريق الأصالة والمعاصرة أمناء للمجلس.

وفي ما يتعلق برؤساء اللجان الدائمة، تم انتخاب نادية بوعيدة عن فريق التجمع الوطني للأحرار رئيسة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، و هشام المهاجري عن فريق الأصالة والمعاصرة رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ومحمد الأعرج عن الفريق الحركي رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

كما انتخب المجلس محمد شوكي عن فريق التجمع الوطني للأحرار رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وحميد نوغو عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي رئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية، وجمال ديواني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية، ومحمد ملال عن الفريق الاشتراكي رئيسا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وعدي شجري عن فريق التقدم والاشتراكية رئيسا للجنة التعليم والثقافة والاتصال، والسيدة لطيفة لبليح عن فريق الأصالة والمعاصرة رئيسة للجنة مراقبة المالية العامة.

وقدم رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، خلال هذه الجلسة، أيضا، رؤساء الفرق النيابية وهم السادة محمد غيات رئيسا لفريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد تويزي رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، ونور الدين مضيان رئيسا للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وتضمنت لائحة رؤساء الفرق النيابية، كذلك، السادة عبد الرحيم شهيد رئيسا للفريق الاشتراكي، وادريس السنتيسي رئيسا للفريق الحركي، وشاوي بلعسال رئيسا للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ورشيد حموني رئيسا لفريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بوانو رئيسا للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وكان مجلس النواب قد عقد، أول أمس السبت، جلسة عمومية تم خلالها انتخاب راشيد الطالبي العلمي، رئيسا جديدا لمجلس النواب.

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