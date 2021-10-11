حلا الترك لشقيقتها غزل :” يا رب ياخد من عمري و يعطيك”

2021-10-11 / 4:28 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

موازاة و ذكرى ميلادها الأول، قامت الفنانة البحرينية حلا الترك بتقديم التهاني لشقيقتها غزل، نجلة الفنانة المغربية دنيا بطمة و مدير أعمالها البحريني محمد الترك.

و نشرت الفنانة البحرينية صورة غزل عبر خاصية ستوري بموقع انستقرام مرفوقة بالتعليق التالي :” كل عام وانت بألف خير حبيبتي الأميرة الصغيرة يا رب ياخد من عمري و يعطيك”.

و الجدير بالذكر أن الفنانة دنيا باطمة أعلنت مؤخرا عن نيتها في كشف ملامح ابنتها الصغرى “ليلى روز”، هذا الأسبوع قائلة :”حفل العيد ميلاد إن شاء الله سيكون الأسبوع المقبل إن شاء الله وغتشوفو ليلى روز يا عمري أنا ماشاء الله”.

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تعليق واحد

  1. نشكركم على هذا الخبر العظيم و السبق الصحفي الممتاز ,انتم الصخيفة الوحيدة التي نشرت هذا الخبر الذي سيغير من العالم,

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