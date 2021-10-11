عزيز أخنوش

الحكومة تناقش الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي

2021-10-11 / 3:36 مساءً
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هبة بريس

ناقش مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأول، المنعقد عن بعد اليوم الإثنين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي، الذي ينشد تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة صدر في أعقاب أشغال المجلس، أن البرنامج الحكومي “ينشد تحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي، الذي يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية المرتكزة على تعزيز قيم التماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص والفعالية والشفافية، ويهدف إلى تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد”.

وأضاف أن هذا البرنامج، الذي ينهل من مضامين برامج أحزاب الأغلبية المتضمنة لالتزامات واضحة استجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين، يرتكز على محاور أساسية تهدف إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني بما يعزز التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا البرنامج سيضع في صلب أولوياته الاشتغال المتواصل على تحسين مردودية بعض القطاعات، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات السابقة التي أعطت نتائج إيجابية وواعدة.

وسيشكل هذا البرنامج – يضيف البلاغ – أساس التعاقد مع البرلمان والمواطنين، وميثاق شرف ستلتزم الحكومة من خلاله بتعبئة كل القوى والطاقات الحية للبلاد من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين لإنجاح ما يعد بتحقيقه.

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‫2 تعليقات

  1. يعتبر ملف شيوخ التربية و التعليم او ما يعرف اعلاميا ضحايا النظامين من أقدم الملفات العالقة بوزارة التربية الوطنية و تمت تسويتها بطريقة فيها حيف كبير و ظلم لجيل بوكماخ و املنا ان يلتفت السيد السيد رئيس الحكومة لهذه الفئة التي اغلبها اما انتقل الى الرفيق الأعلى او تقاعد

  2. ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات السابقة
    التي ادت الى اندحار المصباح وافقار الطبقة المتوسطة والغناء الأباطرة ومزيدا من المحسوبية والزبونية وضرب ربط المسؤلية بالمحاسبة والرشوة وتغول العمال والولاة ومن والاهم وهذا يضرب فيدي العمق بناء الدولة الديموقراطية والمؤسسات

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