أبرشان يقدم استقالته من قيادة فريق اتحاد طنجة (وثيقة)

هبة بريس - مكتب طنجة

قدم عبد الحميد أبرشان الرئيس الحالي لفريق اتحاد طنجة استقالته بشكل رسمي من رئاسة فارس البوغاز ،على بعد أيام قليلة من انعقاد الجمع العام للنادي .

ويأتي تقدم ابرشان لاستقالته من على رأس فريق اتحاد طنجة في سياق مشحون بالنقاش بعد ظهور وجه جديد قدم نفسه تحت اسم “جو منظور” مغربي من جنسية أمريكية ادعى قدرته على قيادة فريق اتحاد طنجة وانقاذه من أزمته المالية الخانقة .

ومن المنتظر أن تبث سلطات طنجة في استقالة “أبرشان” قبل أيام قليلة عن انعقاد الجمع العام العادي للفريق، والذي قد يتحول لجمع استثنائي لانتخاب رئيس جديد للنادي.

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