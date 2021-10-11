“تبون” يربك رحلة شبيبة القبائل إلى الرباط لمواجهة الجيش الملكي

2021-10-11 / 2:50 مساءً
6
هبة بريس

أربك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رحلة شبيبة القبائل إلى الرباط لمواجهة الجيش الملكي، في المباراة المقررة نهاية هذا الأسبوع، برسم ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وستضطر بعثة شبيبة القبائل للسفر نحو باريس أولا، قبل أن تسافر مرة أخرى نحو الرباط، وذلك بسبب اغلاق الجزائر لحدودها مع المغرب إلى جانب قطع النظام الجزائري لعلاقاته الدبلوماسية مع المغرب.

ومعلوم أن شبيبة القبائل سيحل ضيفا على الجيش الملكي يوم السبت القادم بملعب مولاي عبد الله بالرباط، بينما تقام مباراة الإياب يوم 24 من ذات الشهر.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of تصفيات مونديال 2022.. ألمانيا أول المتأهلين إلى النهائيات

تصفيات مونديال 2022.. ألمانيا أول المتأهلين إلى النهائيات

2021-10-11 / 11:12 مساءً
Photo of المغربي صالح الشيباني يحطم الرقم القياسي بسباق إسطنبول الدولي

المغربي صالح الشيباني يحطم الرقم القياسي بسباق إسطنبول الدولي

2021-10-11 / 4:03 مساءً
Photo of أبرشان يقدم استقالته من قيادة فريق اتحاد طنجة (وثيقة)

أبرشان يقدم استقالته من قيادة فريق اتحاد طنجة (وثيقة)

2021-10-11 / 3:09 مساءً
Photo of نيمار..مونديال قطر سيكون الأخير لي في مسيرتي الكروية

نيمار..مونديال قطر سيكون الأخير لي في مسيرتي الكروية

2021-10-10 / 8:01 مساءً
Photo of المنتخب الوطني يكرر فوزه على غينيا بيساو ويعزز صدارته لمجموعته في تصفيات المونديال

المنتخب الوطني يكرر فوزه على غينيا بيساو ويعزز صدارته…

2021-10-09 / 10:05 مساءً
Photo of ورزازات .. المجلس الإقليمي للسياحة ينظم حفل استقبال على شرف المشاركين في الدورة 35 لماراطون الرمال

ورزازات .. المجلس الإقليمي للسياحة ينظم حفل استقبال على…

2021-10-09 / 4:08 مساءً
Photo of السودان وغينيا بيساو يقرران خوض مبارتيها الاخيرتين بالمغرب

السودان وغينيا بيساو يقرران خوض مبارتيها الاخيرتين بالمغرب

2021-10-09 / 2:57 مساءً
Photo of الجزائر: محرز ينتقذ أرضية ملعب وناشط معارض ساخرا: “المخزن هو السبب”

الجزائر: محرز ينتقذ أرضية ملعب وناشط معارض ساخرا: “المخزن…

2021-10-09 / 11:17 صباحًا
Photo of مارطون الرمال : تتويج المغربيين رشيد المرابطي وعزيزة الراجي بالنسخة 35

مارطون الرمال : تتويج المغربيين رشيد المرابطي وعزيزة الراجي…

2021-10-09 / 9:43 صباحًا
Photo of فرنسا تقلب الطاولة على “الشياطين الحمر” وتبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية

فرنسا تقلب الطاولة على “الشياطين الحمر” وتبلغ نهائي دوري…

2021-10-07 / 10:44 مساءً

‫6 تعليقات

  1. مرحبا بجمهور وفريق شبيبة القباءل بالمملكة المغربية الشريفة ، وعاشت جمهورية القباءل المستقلة بقيادة الزعيم الشجاع فرحات مهني …

  5. تحي جمهورية القبائل ومرحبا بفريقها في المغرب. ننتظر بفارغ الصبر خروج هذه الجمهورية للوجود مع رئيسها فرحات مهن وتحريرها من قبضة العسكر ومعها الشعب الجزائري الذي نهبت أمواله وخيراته حتى أصبح يأخذ الطابور من أجل نصف ليتر من الحليب وقارورة زيت والقليل من العدس والحمص والبطاطس. الله يأخذ الحق فالذي هلك الشعب الجزائري المسكين والذي يكذب عليه ليا نهار بان الجزائر قوة ضاربة ولكن هي بالفعل قوة هاربة نحو الانحطاط مع الاسف.

  6. لااظن ان هدى النظام يتكلم باسم بلاده وانما لمصالحه. حينما يطعنون في تاريخ بلادهم.هدىى بالنسبة للنظام كشف كل مخططاتهم الشيطانية. فما هي الشبيبة بالنسبة لهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق