“تبون” يربك رحلة شبيبة القبائل إلى الرباط لمواجهة الجيش الملكي
هبة بريس
أربك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رحلة شبيبة القبائل إلى الرباط لمواجهة الجيش الملكي، في المباراة المقررة نهاية هذا الأسبوع، برسم ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.
وستضطر بعثة شبيبة القبائل للسفر نحو باريس أولا، قبل أن تسافر مرة أخرى نحو الرباط، وذلك بسبب اغلاق الجزائر لحدودها مع المغرب إلى جانب قطع النظام الجزائري لعلاقاته الدبلوماسية مع المغرب.
ومعلوم أن شبيبة القبائل سيحل ضيفا على الجيش الملكي يوم السبت القادم بملعب مولاي عبد الله بالرباط، بينما تقام مباراة الإياب يوم 24 من ذات الشهر.
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6 تعليقات
مرحبا بجمهور وفريق شبيبة القباءل بالمملكة المغربية الشريفة ، وعاشت جمهورية القباءل المستقلة بقيادة الزعيم الشجاع فرحات مهني …
اتمنی لهم النصر
مرحبا بامزيغ القبايل حنا خوووووا وتبون حشاكم مالو
مجرد تساؤل.
هل فكر كاتب المقال في رحلة الجيش الملكي إلى الجزائر !!!!؟؟؟
تحي جمهورية القبائل ومرحبا بفريقها في المغرب. ننتظر بفارغ الصبر خروج هذه الجمهورية للوجود مع رئيسها فرحات مهن وتحريرها من قبضة العسكر ومعها الشعب الجزائري الذي نهبت أمواله وخيراته حتى أصبح يأخذ الطابور من أجل نصف ليتر من الحليب وقارورة زيت والقليل من العدس والحمص والبطاطس. الله يأخذ الحق فالذي هلك الشعب الجزائري المسكين والذي يكذب عليه ليا نهار بان الجزائر قوة ضاربة ولكن هي بالفعل قوة هاربة نحو الانحطاط مع الاسف.
لااظن ان هدى النظام يتكلم باسم بلاده وانما لمصالحه. حينما يطعنون في تاريخ بلادهم.هدىى بالنسبة للنظام كشف كل مخططاتهم الشيطانية. فما هي الشبيبة بالنسبة لهم