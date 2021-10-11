“تبون” يربك رحلة شبيبة القبائل إلى الرباط لمواجهة الجيش الملكي

هبة بريس

أربك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رحلة شبيبة القبائل إلى الرباط لمواجهة الجيش الملكي، في المباراة المقررة نهاية هذا الأسبوع، برسم ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وستضطر بعثة شبيبة القبائل للسفر نحو باريس أولا، قبل أن تسافر مرة أخرى نحو الرباط، وذلك بسبب اغلاق الجزائر لحدودها مع المغرب إلى جانب قطع النظام الجزائري لعلاقاته الدبلوماسية مع المغرب.

ومعلوم أن شبيبة القبائل سيحل ضيفا على الجيش الملكي يوم السبت القادم بملعب مولاي عبد الله بالرباط، بينما تقام مباراة الإياب يوم 24 من ذات الشهر.

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