صورة تعبيرية

بلغراد.. تخليد رفيع الذكرى الـ 60 لمؤتمر حركة عدم الانحياز بمشاركة المغرب

2021-10-11 / 2:30 مساءً
0
هبة بريس

افتتح، اليوم الاثنين في بلغراد، المؤتمر رفيع المستوى للذكرى الستين لحركة عدم الانحياز بمشاركة وفود تمثل حوالي 100 دولة، بما في ذلك المغرب، أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة سنة 1961.

ويترأس الوفد المغربي المشارك في هذا الحدث الذي يستمر يومين، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السيد عمر هلال، ويضم سفير المغرب في بلغراد محمد أمين بلحاج، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رضوان الحسيني.

وحسب بيان صحفي، يتوخى هذا المؤتمر، الذي تعقدانه صربيا وأذربيجان، البلد الذي يترأس حاليا حركة عدم الانحياز، أن يكون “فرصة سانحة لحركة عدم الانحياز لمناقشة مساهمتها التاريخية، والتأكيد مجددا على التزامها بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ودعمها لنظام عالمي قائم على التعددية، فضلا عن تحديد الأهداف المستقبلية للحركة.

يذكر أن المؤتمر الأول لدول عدم الانحياز، الذي عقد ببلغراد في شتنبر 1961 في خضم الحرب الباردة، جمع رؤساء دول وحكومات 25 دولة، بما في ذلك المغرب، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مراقبين والعديد من الحركات والأحزاب والتنظيمات التحريرية.

وقد شكل اجتماع بلغراد لحظة التأسيس المشترك للحركة التي لا تزال مبادئها الأساسية بمثابة مبادئ توجيهية لجميع الدول والأمم الملتزمة بالتعايش السلمي والمساواة والتضامن وعدم التدخل في القضايا الداخلية للبلدان واحترام سلامتها الإقليمية وسيادتها

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

مقالات ذات صلة

Photo of الحكومة تناقش الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي

الحكومة تناقش الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي

2021-10-11 / 3:36 مساءً
Photo of في أول اجتماع حكومي.. أخنوش: سنعمل لنكون في مستوى طموح الملك وانتظارات المغاربة

في أول اجتماع حكومي.. أخنوش: سنعمل لنكون في مستوى…

2021-10-11 / 3:19 مساءً
Photo of الاتحاد الاشتراكي يختار عبد الرحيم شهيد رئيسا للفريق النيابي للوردة

الاتحاد الاشتراكي يختار عبد الرحيم شهيد رئيسا للفريق النيابي…

2021-10-11 / 1:40 مساءً
Photo of غوفرين: سنعمل على تطوير العلاقات المشتركة لصالح البلدين الشقيقين

غوفرين: سنعمل على تطوير العلاقات المشتركة لصالح البلدين الشقيقين

2021-10-11 / 1:27 مساءً
Photo of صفية بلفقيه تنتخب محاسب لمجلس المستشارين وتضمن إستمرارية إسم والدها

صفية بلفقيه تنتخب محاسب لمجلس المستشارين وتضمن إستمرارية إسم…

2021-10-11 / 12:56 مساءً
Photo of في تقريره.. غوتيريس يبرز التعاون التام للمغرب مع بعثة “المينورسو”

في تقريره.. غوتيريس يبرز التعاون التام للمغرب مع بعثة…

2021-10-11 / 10:24 صباحًا
Photo of “البيجيدي”: نعتز بتقدير الملك لنتائج التدبير العمومي للسنوات الماضية

“البيجيدي”: نعتز بتقدير الملك لنتائج التدبير العمومي للسنوات الماضية

2021-10-11 / 9:45 صباحًا
Photo of “كوابيس تبون”.. حين يصيب الخرف و “الإسهال” رئيس دولة إسمها الجزائر

“كوابيس تبون”.. حين يصيب الخرف و “الإسهال” رئيس دولة…

2021-10-11 / 9:13 صباحًا
Photo of الرئيس الجزائري: لا نقبل أي وساطة في الأزمة بيننا وبين “المغرب”

الرئيس الجزائري: لا نقبل أي وساطة في الأزمة بيننا…

2021-10-10 / 11:10 مساءً
Photo of بشكل رسمي ..إسرائيل تعين ديفيد غوفرين سفيرا لها في المغرب

بشكل رسمي ..إسرائيل تعين ديفيد غوفرين سفيرا لها في…

2021-10-10 / 10:42 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق